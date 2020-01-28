الأنبا ديمتريوس يشارك في لقاء روحي بإيبارشية ملوي

يترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، غدا الأربعاء، في لقاء روحي مع أقباط إيبارشية ملوي بالمنيا، بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.

ويشارك نيافته بصلوات العشية، بحضور عدد من كهنة وشمامسة وخدام، في إطار حرصه على التواصل الدائم مع أقباط الإيبارشية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد 15 يوما الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.