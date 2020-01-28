«كنت بربيها».. أول تعليق من مدير دار «نهر الحياة» على تعذيب فتاه

حصلت "الدستور" على أول رد من أماني إبراهيم أستاذ التربية النفسية بكلية الطفولة جامعة المنوفية، مدير دار أيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان."إبراهيم" قالت لـ "الدستور" إن الواقعة كانت منذ شهرين وليست الخميس الماضي، وأنها كانت تعاقبها بسبب ارتكابها خطأً كبيرًا يخالف قواعد الدار، مؤكدة أن الفتاة لها أخطاء كثيرة، فيما أشارت إلى أنها أرسلت لإدارة التضامن الاجتماعي بالعاشر من رمضان ملف الفتاة.وأشارت إلى أن الإدارة حذرت الفتاة في حالة عدم التزامها سيتم نقلها إلى دار رعاية الأحداث ولكنها لم تبالِ واستمرت في ارتكاب أخطائها.وأضافت مديرة الدار أن شقيقتها كانت في الدار إلى أن تزوجت قائلة أنا باعتبرهم كلهم بناتي واتعاملت معاها كأم تعاقب ابنتها حين تخطئ، مؤكدة أن هناك من يقصد تسريب الفيديو في هذا التوقيت وأنها ستتخذ ضد من سربه الإجراء المناسب.