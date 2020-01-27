المفتي: مؤتمر الأزهر تلبية لدعوات متكررة من الرئيس

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي يأتي في وقت هام تلبية لدعوات متكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف "علام" خلال حواره بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على التنبيه على أن قضية تجديد الديني من القضايا الحيوية التي ينبغي الالتفات إليها في الوقت الحالي، في ظل الأزمات التي تفجرها الجماعات الإرهابية في أماكن عديدة.كما أوضح أن الجماعات الإرهابية طالت كل الأماكن، مؤكدًا أن الإرهاب لا وطن له، ولا يستند إلى تعاليم أديان، ولا إلى تصرفات شرعية، وينبثق من أهواء شخصية، وأجندات خاصة تريد أن تأخذ الإنسان إلى مناطق خطرة يتزعزع من خلالها استقرار العالم.