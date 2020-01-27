مدبولي يشهد افتتاح مؤتمر «الأزهر العالمي» نائبا عن السيسي

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، افتتاح مؤتمر "الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي" نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة إلى الرئيس السابق عدلي منصور، ومستشار رئيس الجمهورية مهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء المعنيين بالعديد من الدول العربية والإسلامية.