باحث مصري بالصين: لا إصابات بـ "كورونا" بين الجالية المصرية

أكد مصطفى أبوالعز، باحث في إحدى الجامعات الصينية، من مدينة ووهان الصينية، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا القاتل بين أبناء الجالية المصرية.وقال أبوالعز خلال مداخلة هاتفية مع علامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن حالة الذعر الإعلامية بسبب الفيروس غير موجودة على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك حالة من الاطمئنان.ولفت إلى أن فيروس كورونا هو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، يصيب الحيوان، انتقل من الحيوان للإنسان، وأعراضه لا تظهر سريعًا، مردفًا أن الثابت أنه ينتقل عن طريق الرذاذ.وأردف أن المشكلة التي تواجههم في مدينة ووهان، أن الطاقم الطبي في مستشفيات ووهان، لا يكفي، وتم بناء مستشفى طوارئ تستوعب 1700 سرير.