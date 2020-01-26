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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«زي الكتاب ما بيقول».. برنامج تلفزيوني جديد على «dmc»

الأحد 26/يناير/2020 - 03:50 م
زي الكتاب ما بيقول
زي الكتاب ما بيقول
حسين الجندي
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تبدأ قناة dmc، خلال أيام عرض برنامج جديد بعنوان "زي الكتاب ما بيقول" ويقدمه الإعلامي أحمد سلامة، وذلك في إطار خطة القناة لتطوير برامجها لتقديم خدمة متميزة للمشاهدين.

وتقوم فكرة البرنامج على تصحيح بعض المفاهيم التي قد تنتشر بالخطأ عبر وسائل السوشيال ميديا.

ويتميز المحتوى بمرونته التي تتناسب مع الموضوع ويهتم به الشباب بصفة خاصة وكل المشاهدين بصفة عامة.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن البرنامج يأتي في إطار الخرائط الجديدة لعام 2020، والتي تتميز بالاختلاف لتلائم طبيعة كل قناة ومشاهديها مع التركيز على القيمة التي تضيفها تلك البرامج للمشاهد المصري والعربي.

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