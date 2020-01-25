أصالة تنفي تصريحاتها ضد أزمة نانسي عجرم.. وتؤكد: منغمسة بقضيتي الخاصة

ردت الفنانة السورية أصالة، على التصريحات التي نُسبت لها مؤخرًا حول أزمة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في قضية مقتل شاب سوري في منزلها على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.وقالت أصالة، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لمّ أُبدي أي رأي فيما يتعلق بالقضايا المُتداولة، فقط لأني لاأُريد أن أتدخل كوني مُنغمسة بقضيتي الخاصة، وعملي وعائلتي، لكم محبتي ومساؤكم سعيد".وكان قد تردد أن أصالة اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري، ووصفت قصتهم بالملفقة وأن "ما خفي كان أعظم".من ناحية أخرى خضع الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لجلسة قضائية جديدة، يوم الخميس الماضي، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، وذلك للتحقيق معه في حادث مقتل السوري محمد الموسى في منزله.واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل فادي الهاشم، قرر بعدها القاضي نقولا منصور، ترك الهاشم رهن التحقيق، وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع إلى إفادات شهود في العاشر من مارس المقبل.