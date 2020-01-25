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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متظاهرون لبنانيون يحاولون اقتحام السراي الحكومي (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 08:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
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أفادت مراسلة قناة الغد، بانطلاق احتجاجات جديدة بساحة رياض الصلح وساحة النور، وسار المحتجون أمام السراي الحكومي في بيروت، وحاولوا إزالة جزء من السياج الأمني الفاصل بين رياص الصلح والسراي الحكومي، محاولين اقتحام السراي.

وعرضت القناة مشاهد لاشتباكات بين المتظاهرين، وقوات الأمن حيث يرشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وترد الأخيرة بإطلاق خراطيم المياه باتجاه المحتجين.

وردد المحتجون شعارات ضد رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب، كما ظهروا يرتدون الملابس الداكنة ورددوا هتافات عن عدم إعطاء الثقة لحكومة دياب التي وصفوها بحكومة المحاصصة الطائفية.

خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة، مواجهات عنيفة بين متظاهرين، رشقوا الحجارة والمفرقات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، وأسفرت المواجهات عن إصابة المئات بجروح.

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