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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء التونسي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة

السبت 25/يناير/2020 - 06:43 م
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
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واصل رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ مشاورات تشكيل الحكومة وبرنامجها، حيث التقى السبت، ممثلين عن المنظمات والاتحادات التونسية، فيما يستمر الجدل حول تصريحاته أمس بشأن الحزام السياسي لحكومته.

والتقى الفخفاخ مع أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار، كما استقبل في ختام مشاورات اليوم رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي ووفد عن المنظمة النسائية.

وصرّح الفخفاخ في رده على أسئلة الصحفيين عقب مؤتمره الصحفي أمس، بأن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر"، لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة، وإن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يُطلَب منه استثناء "قلب تونس"، بل يعتمد اختياره على ما أفرزه الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية؛ ما أثار الجدل بشأن الإقصاء، كما تسبب في فتح باب الحديث مجددًا عن "حكومة الرئيس".

وذكرت صحيفة "الشروق" الأوسع انتشارًا في تونس، أن الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ يتكون من مساندي قيس سعيد في الرئاسة، وأن ما قاله الفخفاخ بشأن اعتماده على "اصطفافات" الأحزاب في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على إنجاح المشاورات ونيل ثقة البرلمان.

وأضافت الصحيفة، في نسختها الورقية الصادرة السبت، أن الفخفاخ حسم موقفه بشأن مشاركة الأحزاب واستبعاد حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" حيث لا يرى في تواجدهما تناغمًا وانسجامًا مع حكومته المرتقبة، وهو سيناريو يمكن أن يكون ناجحًا في التخلص من عبء التجاذبات السياسية، ولكنه قد يصطدم بصعوبة تجميع القوى التي دعمت قيس سعيد في الدور الثاني أو تلك التي دعت إلى عدم التصويت لمنافسه آنذاك نبيل القروي.

وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الجاري، إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة، بعد فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، لتنتقل وفقًا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب.

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