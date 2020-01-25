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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الجندي: الإصرار على ارتكاب معصية إعلان حرب مع الله

السبت 25/يناير/2020 - 06:10 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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تحدث خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الندم وعلاقته بالتوبة، مجيبًا عن عدد من الأسئلة من بينها، هل الندم ينفع صاحبه؟ ومتى لا ينفع صاحبه؟ وما هو وقته وما هي آثاره؟ وعلاقته بالتوبة الصادقة لله؟ وهل يعتبر من أركان التوبة أم لا؟

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن التوبة الصادقة التي يتوب فيها العبد لله، هي التوبة النصوح الصافية الخالية من الشوائب، مشيرًا إلى أن الشوائب التي تعلق بالتوبة هي شوائب الحنين إلى المعصية وعدم الصدق في التوبة، والاستعداد لتكرار الذنب أو المعصية.

وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن هذه الأمور تشوب التوبة وتعطلها وتجعلها غير مرضي عنها وغير مقبولة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يتوفر في التائب أربعة أمور هي الندم، ترك المعصية، العزيمة على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها إن كانت هناك مظالم.

وأكد أن الإصرار على ارتكاب معصية إعلان الحرب مع الله.

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