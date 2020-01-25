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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم مجلة «الزهراء» العلمية

السبت 25/يناير/2020 - 12:52 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
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يقدم جناح الأزهر الشريف، بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره من الباحثين وطلاب العلم "مجلة الزهراء"، وهي مجلة علمية محكمة، في ٢٨ مجلدًا، من إصدارات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، بنات، جامعة الأزهر، وذلك نظرًا لدور الأزهر البارز في إيصال العلم النافع.

تضم المجلة بين أعدادها بحوثًا مختارة ومتنوعة لكوكبة من الباحثين والباحثات، تنم عن فكر غزير ووعي كبير، وتعالج قضايا عربية وإسلامية، في ٨ أقسام علمية، وهي (العقيدة والفلسفة، التفسير وعلومه، الحديث وعلومه، أصول اللغة، اللغويات، البلاغة والنقد، أصول الفقه، الفقه المقارن)، ويقوم بتحكيمها صفوة من كبار الأساتذة.

ومن أبرز الأبحاث المنشورة التي تناولتها مجلة الزهراء: (المرأة بين الإسلام والأعراف والإعلام، أثر العرف في التشريع الإسلامي- دراسة تأصيلية، دور المرأة في المجتمع- دراسة بلاغية في القرآن الكريم، إسقاط الحد بالتوبة في الفقه الإسلامي والقانون، المنهج التربوي في ضوء وصايا لقمان، الزمان بين الفلاسفة والمتكلمين، دور المرأة في الهجرة وأثره في بناء الدولة الإسلامية).

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

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