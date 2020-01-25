كارول سماحة تتألق فى أقوى حفلاتها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. (صور)

وأهدت الدكتورة غادة جبارة، مدير عام أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نيابة عن خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلاً غنائيًا على مسرح الأوبرا الخاص بها، وهو ما استقبلته بسعادة كبيرة قدمت على إثره الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تنظيم الحفل للمرة الثانية خلال 3 سنوات، مؤكدة أن حفلها بالجامعة دائمًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا، مشيدة بالدور التنظيمي للجامعة والحضور الكبير من محبي وجمهور الجامعة لحفلاتها.





وقالت النجمة اللبنانية كارول سماحة: «لا أشعر بالغربة في مصر فأنا بيتي هنا وزوجي وأولادي، ورغم أن لبنان هي بلدي الأول لكن حتى أصحابي هنا في مصر وبعتبرها بلدي الثاني وأثرت في كتير، تربيت بها وأصبحت جزء من حياتي، مضيفة: «دوبت في مصر وبحبها كتير لأنها تتحب وشعبها جميل وروحه حلوة».





وأضافت «كارول» على هامش حفلها بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: «دي مش أول مرة أغني هنا في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأنا قدمت حفل منذ 3 سنوات وكانت جميلة جدًا، واليوم مختارة عدد من الأغاني المتنوعة ما بين المصري واللبناني وأغاني طربية أيضًا».





وعن حفلها بالهولوجرام مع العندليب، قالت: «كانت حفلة عظيمة جدًا، وكانت أول حفل بطريقة الهولوجرام فكانت مسؤولية كبيرة عليا بأني أقدم أغاني تليق بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وأنا بعتبر هذا الحفل نقطة مهمة جدًا في مسيرتي المهنية». وعن حفلها بموسم الرياض، قالت: «كانت صدمة إيجابية بالنسبالي بعد ما اتفاجأت بأن الجمهور السعودي حافظ الأغاني، ولديهم حب وذوق بالسمع سواء باللهجات اللبنانية أو المصرية، وبالرغم أني لم أغني باللهجة الخليحية؛ إلا أنهم حبوني ومكنش، شرط أغني باللهجة الخليجية، مؤكدة على أن التجربة السعودية في الغناء كانت رائعة لأن الجمهور السعودي كان لدية حرارة وحب كبير ومتفاعل جدا مع الغناء».





وأكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن لديها أغاني باللهجة الخليجية ومستعدة للغناء الخليجي، وأن الجمهور السعودي حبها بلهجتها اللبنانية من خلال حفظه وترديده لجميع الأغاني خلال حفل الرياض، معربة عن حزنها لما يحدث في لبنان، قائلة: «قلبي بيوجعني علي ما يحدث في لبنان، وأشعر أن هذه المرة أسوأ من كل المرات السابقة، ومبقتش قادرة افتح التليفزيون أشوف وجع الناس الغلابة، والقضاء علي الفساد هياخد وقت كبير».





وتابعت: «عدلت النشيد الوطني اللبناني في أغنيتي وبشكل غير رسمي تكريمًا للمرأة اللبنانية، لإبراز دور المرأة اللبنانية تجاه بلدها وكيف تعبت وتحارب من أجل وطنها.. من زمان نفسي أعمل أغاني للأطفال ولكن دايمًا المشاكل بتكون في الإنتاج ودعم لهذا المشروع، وأكيد حابة اعملهم أغاني أو مسرح خاص بهم». واستكملت: «أنا دايمًا عندي قبول لأي عرض مغري في الدراما، والشحرورة كان سيرة ذاتية، ولكن الفرص اللي بتيجي مش كلها مناسبة ومفيش نصيب في الفترة السابقة، لكن أنا لو في حاجة كويسة فأنا موجودة».





وعن زوجها الدكتور وليد مصطفى، قالت: «حظي حلو أني متزوجة من وليد مصطف؛ لأنه زوج يحترم المرأة ويحترم عملي، وبيحب المرأة الناجحة مش الكسولة، وأنا بعمل واجباتي في بيتي، وفي تفاهم بينا كبير، وهو أكيد موجود في الحفل اليوم ولكن بيكون في توتر عند حضوره حفل لي في المسرح لكنه مش خوف، وحرصت النجمة اللبنانية على تقديم التحية والإشادة لزوجها وعائلتها التى حرصت على حضور الحفل في مسرح الأوبرا وسط فرحة عارمة وتسقيف حار من الجمهور».





واختتمت حديثها: «الشهرة خليت حياتي أكتر مراقبة وبتحاسب على كل تصرفاتي، لكن أنا مش بفكر في الشهرة عشان أعرف أعيش حياتي الطبيعية، وأتعامل حتى في مدرسة ابنتي بشكل طبيعي ذي أي شخص عادي».





وقال خالد الطوخي، في تصريحات صحفية، إن قراره بالمشاركة في الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأتي من فراغ وإنما جاء انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى في إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافياً على أحد ما تمثله مناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى فى المجتمع وأشار إلى أنه تقرر أيضًا توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل؛ وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأيضاً حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة.





ويأتي الحفل أيضًا على هامش الاحتفالات بعيد الشرطة، وبهذه المناسبة وجهت الجامعة الدعوة لمجموعة من رجال الشرطة لحضور هذا الحفل الذى يعد أول نشاط فني يتم تنظمه خلال العام الجديد؛ تزامناً مع الاحتفالات بعيد الشرطة التي تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة في المناسبات الوطنية الكبرى، وفي إطار أنشطة المسئولية المجتمعية وفي مقدمتها «عيد الشرطة» الذي يمثل أهمية كبرى في المجتمع، وهو ما دفع إدارة الجامعة أيضًا إلى توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل في التضحية بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة. يذكر أن حفل النجمة كارول سماحة يأتي ضمن برنامج نشاط فني متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضي جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التي من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربي؛ بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التي تمتلك مسرحًا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.





ويقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، والذى يسع ١٢٠٠ مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.