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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«زي الأفلام».. أديب يطرح 3 احتمالات لظهور «كورونا» بالصين

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:39 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 3 تفسيرات لظهور فيروس كورونا القاتل في الصين.

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»: «التفسير الأول أن الفيروس سببته أفعى كرايت، والثاني أن نوع من الوطاويط هو السبب، أما الثالث أن الصين كانوا يحضرون الفيروس في أحد معاملهم وفشلوا في السيطرة عليه».

وأردف: «الأمريكان بيرجّحوا التفسير الثالث، زي ما بيحصل في الأفلام الأمريكية، إنهم كانوا بيجهزوا الفيروس في معمل، والمعمل تسرب منه الفيروس».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا» في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وقال طارق جاسرفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية بجنيف: «التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع، ومن السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس».

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