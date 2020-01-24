بريطانيا تخفف تحذيرات السفر إلى باكستان

أعلنت السفارة البريطانية لدى إسلام آباد، تخفيف تحذيرات السفر إلى باكستان؛ بسبب التحسن في الوضع الأمني في البلاد.وقال بيان السفارة البريطانية، الذي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن تخفيف تحذيرات السفر يعكس مدى تحسن الوضع الأمني في باكستان، مضيفا أن هذا التحسن سمح بعودة الخطوط الجوية البريطانية إلى البلاد في شهر يونيو عام 2019، إلى جانب زيارة دوق ودوقة كامبريدج إلى باكستان في شهر أكتوبر عام 2019.وأكد أن باكستان حققت تقدما إيجابيا نحو تحسين الأوضاع الأمنية خلال السنوات الخمس الماضية.