«شعراوي»: برنامج «تنمية الصعيد» نموذج نعمل على تعميمه

أشاد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بدور مكتب تنسيق برنامج تنمية صعيد مصر، بوزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أنه لعب دورا محوريا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين، بجانب فريق العمل بمحافظتي سوهاج وقنا والتطور غير المسبوق الذي طرأ على قدراتهم ومهاراتهم من خلال البرنامج.وأضاف شعراوي، خلال لقاء مع وفد من مسؤلي البنك الدولي، أن نمط برنامج تنمية الصعيد أصبح نموذج تعمل الحكومة المصرية على تعميمه على باقي برامجها التنموية التي تستهدف تنمية المناطق المتأخرى تنمويا.وأشار الوزير، إلى أنه تم إسناد مبادرة حياة كريمة لمكتب تنسيق برنامج تنمية الصعيد، من منطلق الثقة في آليات البرنامج ونموذج التنمية الذي يطبقه، بعد تحقيقهم نجاحا في برنامج تنمية صعيد مصر.