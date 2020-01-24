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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

الهيئة العامة للكتاب تخصص جناحا لـ«كنوز زمان» بالمعرض (صور)

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:41 ص
جناح كنوز زمان
جناح كنوز زمان
نضال ممدوح
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استحدثت اللجنة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ جناح جديد لإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ من الأعداد القديمة لمجلة فصول النقدية٬ وذلك تحت شعار: "كنوز زمان" بصالة 1.

وأشار المسئول عن الجناح٬ علاء الدسوقي٬ إلى أن أسعار الكتب المعروض في جناح كنوز زمان٬ تبدأ من جنيه واحد وتصل إلة خمسة جنيهات، وهو جناح مخصص للأعداد القديمة من مجلة فصول النقدية٬ وتضم الأعداد الصادرة من أول تسعينيات القرن المنصرم٬ وحتي بداية الألفية الثانية، بالإضافة إلى عدد كبير من العناوين الصادرة في الفترة بعينها.

ومن بين الكتب المعروضة في جناح "كنوز زمان"، سلسلة "تاريخ المصريين" الصادرة في تسعينيات القرن العشرين٬ بالإضافة إلي روايات: الكيلو 101 للكاتب سعيد سالم٬ في البدء تكون الأحلام للكاتب طه وادي٬ مصرع الماس للكاتب ياسين رفاعية٬ «منتهى» هالة البدري٬ "لا تسرق الأحلام"٬ و"يوم بعد يوم" زينب صادق٬ "المدام مرفوعة مؤقتا من الخدمة" هالة سرحان٬ "السيد الذي رحل" محمد قطب٬ "دماء الملائكة"عصام الجمل٬ "الضيف" أمين ريان، وغيرها.

أما من الكتب النقدية، تأتي عناوين مثل "على عتبة الحياة" للناقدة المسرحية الراحلة نهاد صليحة٬ "الرواية والحرب" نبيل سليمان٬ "كنت أسيرا".

ومن سلسلة "نقاد الأدب" كتب: رشاد رشدي للدكتور نبيل راغب٬ أنور المعداوي للدكتور علي شلش٬ سهير القلماوي للدكتورة نبيلة إبراهيم٬ وغيرها.

أما من المسرحيات: عفوا أيها الأجداد أو علينا السلام للكاتب نبيل بدران٬ "سجن النساء" فتحية العسال٬ و"أيزادورا"٬ "علي باب كيسيان"٬ وهما من المسرح العالمي.

ومن الدواوين الشعرية: ديوان السحابة في المرآة للشاعر جمال القصاص٬ ديوان جنون من الورد للشاعر أحمد زرزور٬ تنويعات علي جدار الزمن للشاعر محمد الشحات٬ ديوان صهد الشتاء للشاعر مجدي نجيب٬ ديوان لزوميات للشاعر أحمد سويلم٬ ديوان أغنيات الصباح والمساء للشاعر عبد السميع زين الدين.

ومن أعداد مجلة فصول النقدية الفصلية: الأفق الأدونيسي٬ خصوصية الرواية العربية٬ وقد خصصت المجلة عددين لهذا الملف، عدد قراءات تطبيقية٬ وغيرها.

ومن اللافت أيضا عن المستحدثات في معرض هذا العام وقدمته الهيئة العامة للكتاب٬ هو استخدام الحقائب الورقية التي توضع فيها الكتب للمشترين٬ بديلا عن الحقائب البلاستيكية التي لا يعاد تدويرها ولا تتحلل في التربة كالورقية، بل تظل كما هي لمئات السنين٬ مما ينتج عنه تلوث بيئي يدوم لآلاف السنين.

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