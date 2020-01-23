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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين مطروح»: استلام 573 بطاقة تموينية ذكية

الخميس 23/يناير/2020 - 01:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم الخميس، عن استمرار ورود بطاقات تموينية جديدة، واستلام المديرية نحو 573 بطاقة ذكية من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين بالمكاتب، اليوم الخميس.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحافظة مطروح، في تصريحات صحفية، أنه سيتم نشر بيان بهذه البطاقات الجديدة بأسماء المواطنين، وذلك تسهيلا على المواطنين لمتابعة وصول البطاقات الخاصة بهم قبل ذهابهم لمكاتب التموين، وسيتم تسليم مكاتب التموين البطاقات التموينية الخاصة بهم لتسجيلها، موضحة أنه فور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم للتوجه لاستلام البطاقات الخاصة بهم.

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