أسعار صرف الدولار اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا، حيث سجل وفقا لمتوسط أسعار البنك المركزي 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.وتصدر «بنك المشرق»، أعلى سعر، وسجل نحو 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، وسجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلي المصري ومصر 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.