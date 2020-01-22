أحد صناع وثائقى«قطب»: اعتمدنا على 3 محاور لصناعة الفيلم

قال أحمد الدريني، أحد صناع الفيلم الوثائقي «قطب»، أنه اعتمد هو وزملائه على 3 عناصر من أجل صناعة فيلم يتناول السيرة الذاتية وتطوير شخصية الداعية الإرهابى «سيد قطب».وأكد «الدريني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على فضائية «dmc»، أن أحد المحاور الثلاثة لصناعة الفيلم، كان تحقيقات المباحث الجنائية والمباحث العامة ومباحث أمن الدولة، وكذلك سير المحاكمات مع تنظيم 63.وأضاف «الدريني»، أن المحور الثاني هو مقالات سيد قطب نفسه في الجرائد المختلفة، وكذلك مقالاته خلال ترأسه لعدد من الصحف، ومنها صحيفة الإخوان، وأخيرًا ما نشر في الصحف المختلفة عن التحقيق معه في جرائمه، وكذلك ما نشره من كتب أوضحت نظرته الفكرية.وأردف قائلًا: «أصعب ما واجهته أثناء صناعة الفيلم هو تغير شخصية قطب من فترة إلى أخرى، وهو ما ظهر من خلال رصد عدد من كتبه ومتابعة كلمات الإهداء على طبعاتها المختلفة، والتي أوضحت إختلاف كلمات الإهداء من طبعة إلى أخرى».