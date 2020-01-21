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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث في العلاقات الدولية: تشكيل الحكومة اللبنانية لم يأت بجديد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:57 م
حسان دياب
حسان دياب
أحلام عبدالرحمن
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قال بهاء محمود الباحث في العلاقات الدولية، إن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لم يأت بجديد، وإنما ابتعد عن الوجوه الرسمية، وأخذ من الصف الثاني.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن التشكيلة تضمنت المحاصصة السياسية، وأخذت من الأحزاب التي تم التوافق عليها من حزب الله والوطن والحر والكتل المسيحية، وبالتالي لم يغير شئ في صلب الأزمة.

وأوضح أن اللبنانيين يرفضون المحاصصة السياسية، وتقسيم الوطن إلى كتل طائفية، مشيرًا إلى أنه بقي في الوزارة من وافق على قبول الوضع، وبالتالي لم يتغير شيء في صلب الأزمة السياسية.

وعلق الباحث في العلاقات الدولية، على طلب حسان دياب دعم الحكومة الجديدة للقيام بعملها، قائلًا إنه وجه الدعوى لجميع الأطراف الداخلية والخارجية.

وأردف: «كل طرف له حلفائه داخل لبنان، لهذا دعا حسان كل الأطراف، الداخلية لمساندة الحكومة، ويقصد بذلك الحريري تحديدًا، كما يطلب الدعم العربي، لأن لبنان بلد مثقل بالديون العربية والدولية، وما يزيد الأزمة صعوبة أن لبنان لا تمتلك منذ سنين طويلة أجندة واضحة للإصلاح».

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