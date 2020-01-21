خبير: الحكومة الجديدة ستستفيد من انقسام الشارع اللبناني

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والاستيراتيجي اللبناني، إن هناك أربع نقاط رئيسية ظهرت خلال حديث حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، أولها أنها حكومة إنقاذ تشكلت لإنقاذ الوضع اللبناني من الانهيار، وأن أعضاءها ليسوا سياسيين وإنما تكنوقراط أخصائيين في ملفاتهم.أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النقطة الثانية أن الحكومة ستشكل فريق عمل واحد للتصدي للمهمة الموكلة لها.ولفت إلى أن النقطة الثالثة أنه يتبنى الحراك الثوري في الشارع ويعمل على تحقيق مطالبه، والنقطة الرابعة، أن الحكومة لا تمثل سياسيين مباشرة، لديها تغطية سياسية لازمة في مجلس النواب تمكنها من العمل.وعن ردة فعل الشارع اللبناني، أوضح حطيط، أن هناك انقسام في الشارع اللبناني، فئة ستعطي الحكومة فرصة للعمل وتبقى في الشارع للضغط دون شغب أو أحداث عنف، وفئة ثانية سترفض الحكومة مهما كانت أعمالها، وستتجه إلى أعمال العنف، مردفًا:"على القوى الأمنية احتواء هذه الحركة".وختم: "الحكومة الجديدة ستستفيد من هذا الانقسام الواضح لتنطلق إلى العمل، وأمامها شهران فقط للعمل".