الاتحاد الأوروبى يثمن جهود تونس لإنجاح المسار الانتخابى

ثمن نائب رئيس البرلمان الأوروبى ورئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات "فابيو ماسيمو كاستالدو"، مجهودات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، والتفاعل الإيجابي مع الناخبين ونجاح المسار الانتخابي.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج مع رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات، بعد أن تسلمت تونس "التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019"، وتم خلال اللقاء، وفق الرئاسة التونسية، تقديم التقرير، واستعراض نتائج عمل البعثة والتأكيد على مواصلة هذا النهج القائم على التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.في غضون ذلك، أوضح رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات أن عمل البعثة يندرج ضمن مقاربة جديدة، تهدف إلى إرساء حوار مع السلطات السياسية المعنية، لمتابعة تنفيذ التوصيات السبع والعشرين الواردة في هذا التقرير.وأشار إلى علاقة الشراكة الوطيدة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وما يتقاسمه الجانبان من قيم ومبادئ التعددية والحوار وحقوق الإنسان، مؤكدًا على دور تونس المهم في حوض المتوسط، باعتبارها شريكًا أساسيًا في البناء الحضاري في المنطقة.وجدّد حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس، في سياق الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، والعزم على تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.