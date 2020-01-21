بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشف العلماء دراسة جديدة، أثبتت خطورة كبيرة بشأن العلكة البديلة للتدخين التي لاقت رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.وقال موقع "ديلي ميل" إن العلكة الجديدة أدت إلى حالة وفاة من جراء استخدام هذا المنتج الجديد في روسيا الذي بحسب اعتبارهم يعد بديلًا للتدخين كون المنتج يحمل مادة النيكوتين ولا يعرض الإنسان إلى التسمم الدخاني الذي يقتله ويؤثر على أعضائه المختلفة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الروسية، الخبير يفغيني برويين، أن نسبة هذه المنتوجات زادت في الفترة الأخيرة وخصوصًا بين الشباب حيث تعد العلكة البديلة للتدخين ظاهرة جديدة تحتوي على مادة النيكوتين وتقوم السلطات من جهتها بكل ما يلزم لحظر المبيعات غير القانونية منها.ومن جهتها اشتكت مصلحة المراقبة الروسية على هذه المنتوجات كونها لا تمتلك مستندات قانونية عن نسب محتوى النيكوتين وغيرها من المواد في هذه المنتوجات المستوردة من الخارج.وبحسب الطبيب، فإن هناك دعايات ضخمة يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب"، ويقوم الشباب بمشاهدتها وذلك يشكل خطرًا عليهم لأنها مادة إعلانية تسهم بالتأثير عليهم، وبالتالي يقومون بشرائها وتجربتها، بالإضافة إلى قيام بعض المشاهير بالإعلان عن هذه المنتوجات الخطيرة.