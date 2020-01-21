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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر مجلس الوزراء البريطانى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:36 م
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
هدير شعراوي
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني.

حيث يجري الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ظهر اليوم، مباحثات هامة بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت بلندن.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم، الأمير ويليام، دوق كامبريدج.

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