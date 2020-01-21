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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على طفل لقيط ملقى بجوار مسجد بقنا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قنا: إسلام البكري
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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، على طفل لقيط بجوار مسجد، بقرية الطوابية التابعة لمركز قنا.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على طفل لقيط بجوار مسجد الكويتي بقرية الطوابية.

تم نقل الطفل إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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