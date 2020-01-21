العثور على طفل لقيط ملقى بجوار مسجد بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، على طفل لقيط بجوار مسجد، بقرية الطوابية التابعة لمركز قنا.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على طفل لقيط بجوار مسجد الكويتي بقرية الطوابية.تم نقل الطفل إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.