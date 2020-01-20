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توك شو

أستاذ قانون: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يقر مبدأ العدالة الناجزة

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:08 م
الدكتور حسنين عبيد
الدكتور حسنين عبيد
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يقر مبدأ العدالة الناجزة، وإرساء لقيمة الردع في نفوس المدانين.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن محكمة النقض مثقلة بعدد كبير جدا من الدعاوى وقانون الإجراءات الجنائية خفف الثقل عن النقض.
وأوضح عبيد: "محكمة النقض بسبب العدد الكبير من الدعاوى، أصحبت ترفض عدد كبير جدا من القضايا، وفي مشروع القانون الجديد، أصبح قاضي الجنايات يصدر حكمه، والمتهم يتقدم باستئناف على الحكم، فيذهب لمحكمة الاستئناف، وبعد حكم الاستئناف يصبح المتهم له أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وتصبح هذه آخر درجات التقاضي".

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