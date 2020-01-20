فريد زهران: تنسيقية الشباب تحولت لمنصة مناقشة قضايا سياسية

قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تنسيقية الشباب تحولت إلى منصة لمناقشة القضايا السياسية، مؤكدا أهمية الحوار والمواجهة الثقافية والفكرية لمختلف القضايا، إلى جانب المواجهة الأمنية.جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في انطلاق الصالون السياسي الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحت عنوان: «الأزمة الليبية.. بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي» بحضور أعضاء التنسيقية وعدد من الشباب والباحثين.ويضم الصالون 5 محاور رئيسية، هي «تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والمواجهة الفكرية في مجابهة الأزمة الليبية، وانعكاسات الأزمة الليبية على المستوى الدولي، ودور المجتمع الدولي في التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وأسباب الأزمة الليبية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي».