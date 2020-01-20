«أهل العقل» كتاب جديد لـ محمود الورواري

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب «أهل العقل.. حوارات مع قادة الفكر الأصولي والتنويري» للكاتب محمود الورواري.وقال الورواري في تصديره للكتاب «الأصالة والحداثة.. متى يلتقيان؟ في ظل هذا التدافع القائم بين الأصوليين والتنويريين، لا شك أن هناك نقاط تلاق بين الفريقين، فسبيلهما واحد، وهو الخروج من الأزمة التي أحاطت بالأمة العربية والإسلامية، من هنا كانت فكرة هذه اللقاءات، لقاءات جمعت أهل العقل تجاوزت حدود الجغرافيا العربية إلى الإسلامية من موريتانيا إلى أفغانستان، وتجاوزت حدود الدين من الإسلام إلى المسيحية، وتجاوزت حدود الأصولية إلى التنويرية فمن شوقي علام وعلي جمعة وعبدالله بن بيه إلى محمد الطالبي وعبدالمجيد الشرفي وهشام جعيط، وتجاوزت حدود النوع فلم تغفل جانب المراة، كل هؤلاء امتطوا العقل لفهم متغيرات الواقع، قد نتفق معهم او نختلف، لكن لا ننكر أن كل واحد من هذه العقول يحمل في طيات كلامه جزءً من الحقيقة».أما عن محمود الورواري فهو إعلامي وروائي ومسرحي صدرت له أعمال عدة تنوعت ما بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح أبرزها "رواية حالة سقوط"، التي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر، ورواية "خريف البلد الكبير" ووصلت للقائمة الطويلة للشيخ زايد، وكتاب سلفيو مصر، وله تجربة إعلامية طويلة حيث عمل مقدم برامج في عدد كبير من القنوات الفضائية العربية والمصرية ويعمل منذ ما يزيد عن 14 عامًا في قناة العربية.