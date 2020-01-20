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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء حفل تأبين «أبو الخير» بحضور وزير التعليم العالي وحسن راتب وأبو شقة

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:55 م
تأبين الدكتور كمال
تأبين الدكتور كمال أبو الخير
محمد جعفر
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بدأ منذ قليل، حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير، الذي يعد أحد رواد الفكر التعاوني في مصر، وينظمه الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الدكتور كمال حمدي أبو الخير.

وأقيم الحفل في قاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية، بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين.

وحضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسن راتب.

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