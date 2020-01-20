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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 توصيات لورشة عمل الإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:04 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عماد سليمان
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انتهت ورشة العمل التي عقدها الاتحاد العربى للقضاء الإدارى بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية " إلى تشكيل مجموعة عمل عربية لدراسة النظم القانونية التى تأخذ بنظام قاضي الأمور المستعجلة في القضاء الإداري، ووضع قانون عربي استرشادي، ليكون معينًا للدول الراغبة في الأخذ بهذا النظام.

وأضافت التوصيات، أنه من الضروري دراسة مدى توافق نظام الدعاوى التحفظية والأوامر على العرائض مع طبيعة الدعوى الإدارية لأهميتها في حماية الحقوق الفردية والعامة.

وأشارت إلى ضرورة وضع قاعدة مرنة لنظام وقف التنفيذ حتى تتسع لتشمل بعض المنازعات المالية التى لا تحتمل التأخير والعدول عن فكرة عدم جواز وقف تنفيذها، فضلًا عن دعوة الدول الأعضاء إلى إصدار قانون منظم الإجراءات والمرافعات الإدارية.

وتضمنت أيضًا التوصيات دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوع الورشة، تمهيدًا لنشرها والنشرات العلمية الصادرة من الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وانتهت التوصيات إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات القاضي الإدارى فى الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية، فضلًا عن ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية والأجنبية لتحقيق تبادل المعارف القانونية.

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