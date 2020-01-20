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الكرازة

الاحتفال بذكرى رحيل أول مطران للروم الأرثوذكس بالرجاء الصالح

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:06 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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احتفلت كنيسة الروم الارثوذكس مساء امس بذكرى رحيل الانبا بول فارنفاس، وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، أن الانبا بول فارنفاس أول رئيس أساقفة لإبراشية لرأس الرجاء الصالح (Good Hope)، والعاصمة كيب تاون في جنوب أفريقيا لبطريركية الإسكندرية، وسائر أفريقيا مثلث الرحمات Paul Varnavas (1968-1999).

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المطران الراحل ودعته الكنيسة في تاريخ 18 يناير 1999.

و بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس هي كنيسة أرثوذكسية شرقيةوعدد المؤمنين حاليًا يتجاوز 12 مليون في كل أفريقيا، وهي عضو في مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومؤسس كنيسة الإسكندرية هو مرقس كما روى جيروم وأفسابيوس، وتعتبر كنيسة صغيرة بعد انفصال "اللاخلقدونيين" الرافضين لمجمع خلقدونية في القرن الخامس حين كان عدد الخلقدونيين أكثر مما هو عليه الآن، إذ أن عدد الكنائس الخلقدونية كانت سبعين كنيسة في القرن السابع، بعد أن اعتلى يوحنا الرحيم الكرسي البطريركي.



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