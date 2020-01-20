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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النقض تنظر طعن العادلى فى «الاستيلاء على أموال الداخلية» 28 يناير

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:05 م
العادلي
العادلي
محمد عيسى
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تنظر محكمة النقض فى جلسة 28 يناير الجارى أمام دائرة الثلاثاء ج، طعون المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرون.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

وبرأت المحكمة فى حكمها العادلي من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وإدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و212 جنيهًا، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال، لوفاته.

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