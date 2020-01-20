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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاحتفال بتأبين رائد الفكر التعاونى كمال أبوالخير فى المعهد العالى للدراسات التعاونية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:26 م
الدكتور حسن راتب
الدكتور حسن راتب وكمال ابو الخير
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فى لفتة وفاء وتقدير، ينظم الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، حفلاً لتأبين العالم الجليل الدكتور كمال أبوالخير الذى يعد أحد رواد الفكر التعاونى فى مصر.

ويقام التأبين في الساعة الخامسة من مساء الإثنين المقبل فى قاعة الاحتفالات بالمعهد العالى للدراسات التعاونية، بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين.

وصرح الدكتور حسن راتب، بأن هذا الاحتفال يأتى فى إطار حرصه على إحياء ذكرى هذا العالم الجليل كمال أبوالخير الذى كان حكيمًا حينما اختار التعليم التعاونى منهجًا لتحقيق حلمه الأول فى القيام بالعديد من الخطوات التى تستهدف فى المقام الأول نشر الفكر التعاوني ومبادئه واجتذاب المناصرين له، وذلك من خلال قيامه بإنشاء الجمعية المصرية للدراسات التعاونية عام 1962 لتكون بمثابة القاطرة المسئولة عن نشر الدعوة للنظام التعاونى بصفته "شريك ثالث" فى الاقتصاد، ليس هذا وحسب، بل القيام أيضاً بإعداد كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى للعمل التعاونى، وهو ما أسفر بالفعل عن إنشاء المعهد العالى للدراسات التعاونية.

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