مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الغطاس المجيد

تراس الأنبا تادرس مطران بورسعيد؛ والنائب البابوي لإيبارشية سيدني؛ صلاة قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بحى جيلفورد بسيدني.يذكر أنه يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد «صلاة اللقان»، وهي صلاة لتبريك المياه والتي يستخدمها الأقباط فيما بعد داخل المنازل وللمرضى، وتصلي الكنيسة طقس «صلاة اللقان» مرتين خلال العام أحدهما في عيد الغطاس، والأخرى في صلوات قداس خميس العهد.ويأتي عيد الغطاس المجيد في توقيت ثابت من كل عام، ومرتبط ببعض الأكلات الشعبية منها «القلقاس، والقصب، والبرتقال واليوسفي».