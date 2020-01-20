حضور الرئيس السيسى لقمة برلين أبرز اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة برلين حول ليبيا، ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وكذلك زيارة رئيس مجلس الوزراء لمصنع سيماف.وسلطت صحف "الأخبار والأهرام والجمهورية" الضوء على قمة برلين لبحث الأزمة الليبية، وأشارت إلى الطرح المصري خلال القمة، والذي أكدت خلاله موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل في عدد من العناصر من بينها التركيز على وقف تدفق الأجانب لليبيا، وإيجاد آلية محددة لحل الميليشيات.ولفتت الصحف إلى أن الورقة المصرية أكدت أهمية وجود آلية منضبطة لاقتسام الثروات بشكل عادل بين مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك أهمية دعم الجيش الوطني الليبي، لحفظ الأمن ووضع حد للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي والتي تزيد الوضع تعقيدًا.وتناولت الصحف في ذلك الإطار لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث أكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، أمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.ونقلت الصحف عن الرئاسة، أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشارت الصحف إلى أن وزير الخارجية الأمريكي من جانبه، نقل تحيات الرئيس دونالد ترامب للرئيس السيسي، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك مساعيها الحثيثة لتسوية الأزمات في المنطقة بأسرها.وأوضح الصحف أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا في إطار انعقاد مؤتمر برلين بعد ظهر اليوم، حيث أعرب "بومبيو" عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي.كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، معربًا عن التطلع لاستمرار الدور الأمريكي في هذا السياق، وصولًا إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي اهتمام وحرص الإدارة الأمريكية على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وكذلك جميع الأطراف.وفي ذات الإطار، أبرزت الصحف كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي أكد خلالها أن المجتمع الدولي أمام منعطف خطير في الوضع الليبي بسبب التطورات المتلاحقة التي أصابت هذا البلد العربي المهم، وأضرت بالجهد الذي بذلته البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بين الأشقاء الليبيين، وزادت من معاناة الشعب الليبي منذ اندلاع المعارك العسكرية حول العاصمة طرابلس، وتفاقمت حالة الانقسام بين مؤسسات الدولة وعقدت من جهود إعادة توحيدها.ونقلت الصحف عن أبو الغيط تجدد الجامعة العربية حرصها على دعم عملية برلين ومخرجاتها والتزامها بمرافقة الأشقاء في ليبيا في أي جهد يفضي إلى حلحلة الأزمة، وإشارته إلى أنه لا يمكن لأحد أن يدعو إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ووطنية خالصة للوضع الليبي في الوقت الذي تستمر فيه التدخلات العسكرية الخارجية في الأراضي الليبية، والتي جعلت من ليبيا ساحة أخرى للمنافسات والتجاذبات الخارجية في الشئون الداخلية لواحدة من دولنا العربية، موضحًا أن التوقف عن هذه التدخلات الخارجية والتصرفات غير المشروعة يمثل شرطًا أساسيًا لإفساح المجال أمام الأطراف الليبية لخفض كل مظاهر التصعيد في الميدان.وفي الشأن الاقتصادي، اهتمت الصحف بتأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه مع انتهاء أعمال التطوير بمصنع "سيماف"، والوصول إلى إنتاج عالي المستوى من حيث الجودة واشتراطات الأمان، سواء في عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، فإن الدولة ستكون مستعدة لاستيعاب منتجات المصنع ضمن منظومة النقل بها، دون اللجوء إلى استيراد أية عربة مرة أخرى، سواء عربات الركاب والبضائع، أو عربات النوم وخلافه، وستشتري النقل كل إنتاج المصنع مع وصوله للجودة المطلوبة لتطوير الخدمة وتحقيق سبل السلامة.وألقت الصحف الضوء على زيارة مدبولي لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف"، رفقة المهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وعدد من المسئولين، والتي جاءت بهدف التعرف على خطة ومراحل تطوير المصنع، وخطوات رفع مستوى جودة منتجاته المتنوعة من عربات السكة الحديد لأغراض البضائع، الركاب، النوم، توليد القوى، وكذا عربات المترو، إلى مواصفات الجودة العالمية.وأشارت الصحف إلى أن رئيس الوزراء ومرافقيه تفقدوا مراحل الإنتاج المختلفة، لجميع منتجات عربات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وصعد إلى نموذج لعربة ركاب، وأخرى لتوليد القوى من إنتاج المصنع، وأبدى ملاحظات حول الصورة النهائية للمنتج، كما زار المعرض المقام لعرض منتجات مصنع "سيماف"، وكذا منتجات مصانع الهيئة العربية للتصنيع العاملة في مجال السكة الحديد والمترو، مثل مصنع قادر، مصنع المحركات، مصنع حلوان، ومصنع الإلكترونيات.بدوره، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال الجولة، وفقًا للصحف، أنه بحلول شهر أكتوبر 2020 سيصبح لدينا مصنع على أعلى مستوى، يضاهي أفضل المصانع العالمية، وذلك مع إتمام أعمال التطوير التي تجري في مصنع "سيماف"، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية لدى عمال المصنع مرتفعة جدًا حاليًا، ويملؤهم الحماس لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، والارتقاء بالمنتج النهائي، لتغطية الاحتياج المحلي، وفتح فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.واستمع رئيس الوزراء إلى شرح خلال الجولة حول خطة التطوير بالمصنع، حيثُ قال اللواء إسماعيل نجدي رئيس مجلس إدارة المصنع، إن المصنع تبلغ مساحته 150 ألف متر مربع، ويضم 36 منشأة صناعية وبه بنية تحتية للسكك الحديدية بطول 15 كم مرتبطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب منطقة مجهزة لتنفيذ الاختبارات والتسليم.وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع من 300 عربة، إلى ألف عربة متنوعة سنويًا، بجانب تطوير قطاع البحوث والتصميم، ورفع مستوى المهندسين والكوادر الفنية بالمصنع وتدريبهم خارجيًا وداخليًا..وأكد مسئولو المصنع، أنه مع أعمال التطوير، سيكون المنتج النهائى عالى المستوى.وكذلك اهتمت الصحف، باعتماد الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية للعام المالي (2020 - 2021)، حيث تستهدف الوصول بإجمالي إنتاج الشركة إلى حوالي 106 آلاف برميل مكافئ يوميا، وستنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئرًا استكشافيًا وتنمويًا جديدًا في حقولها المختلفة باستثمارات 2.6 مليار جنيه.وشدد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وتحقيق أعلى درجات السلامة والتوافق البيئي بمناطق الإنتاج، مطالبًا بالتركيز على استكشاف فرص ومشروعات جديدة تحقق نقلة نوعية ملموسة للشركة وتسهم في إضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، معربًا عن ثقته الكاملة في أن الشركة العامة للبترول لديها من القدرات والكوادر المؤهلة والعناصر الشابة المتميزة التي تؤهلها لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.