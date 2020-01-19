عضو «المحافظين البريطانيين»: قوانين الاتحاد الأوروبي قاسية جدًا

قال أحمد ياسين عوض، حزب المحافظين البريطانيين، الخبير في الاقتصاد السياسي، إن الحكومة البريطانية تجهز نفسها لاستقبال عهد جديد لتصبح أكثر عالمية من ذي قبل، ومواقفها الأخيرة بمثابة خطوات تحضرية قبل استكمال خروجها من الاتحاد الأوروبي.وأضاف عوض خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "ON E"، أن عضوية الاتحاد الأوروبي كانت أكبر عائق أمام بريطانيا لتعزيز استثماراتها وحضورها بالقارة الإفريقية وباقي التكتلات الاقتصادية العالمية الآخرى.وتابع، أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أدت إلى تراجع الدور البريطاني، مشيرًا إلى أن قوانين الاتحاد قاسية جدًا.