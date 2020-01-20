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6 طرق منزلية للتخلص من الشعور بالغثيان

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:27 ص
الشعور بالغثيان
الشعور بالغثيان
شيماء دهب
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يُعاني بعض الأشخاص من الشعور بالغثيان، مما ينتج عن هذا الشعور حالة مزاجية سيئة، فتزداد رغبة الشخص في البقاء بالسرير طوال اليوم، ولهذا توضح الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة لـ«الدستور» 6 علاجات منزلية شائعة يمكنك تجربتها من أجل التخلص من الشعور بالغثيان والقيء.

الزنجبيل
يعتبر من العلاجات الشائعة لعلاج أعراض الغثيان والقيء والأمراض الأخرى ذات الصلة بالمعدة، فيمكنك مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو استخدامها في الطهي أو شرب شاي الزنجبيل.

الليمون
يحتوي عصير الليمون على أحماض متعادلة، والتي تشكل مركبات بيكربونات تساعد على تخفيف الغثيان، ويتم استخدامه عن طريق إضافة الليمون وقليل من الملح في كوب من الماء الدافئ، ويُحرَّك المزيج جيدًا ويتم تناوله.

زيت النعناع
تساعد رائحة النعناع العطري أيضًا على تقليل الغثيان، ووفقًا لبعض الدراسات، يعتبر العلاج بالروائح العطرية للنعناع فعالًا في الحد من الغثيان بنسبة 75٪ في جميع الحالات، ويمكنك فرك بضع قطرات من زيت النعناع العطري على يدك ثم شمها.

التوابل
تستخدم بعض التوابل في مطبخك لتخفيف أعراض الغثيان والقيء، مثل الشمر والقرفة ومستخلص الكمون، إذ يمكنك صنع شاي من هذه التوابل للحصول على الكثير من الفوائد.

الحبهان
يعد مضغ الحبهان، علاج فعّال للتخلص من الغثيان والقيء، كلما بدأتِ في الشعور بعدم الارتياح، قومي بأخذ قرنة من الحبهان في فمك وقومي بمضغها ببطء، حيث يساعدك ذلك على تهدئة الإحساس بالتقيؤ.

بيكربونات الصوديوم
الصوديوم أو بيكربونات الصودا هو علاج طبيعي للتخلص من الغثيان، يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء الدافئ مع تحريكه بشكل صحيح ثم تناوله، حيث تعمل صودا الخبز على تغيير درجة الحموضة في المعدة وتعمل على تثبيط الشعور بالتهيج.

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