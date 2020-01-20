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لايف ستايل

بعد انتشاره.. كيف تبلغ عن جرائم العنف ضد الأطفال؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:18 ص
العنف ضد الأطفال
العنف ضد الأطفال
شيماء دهب
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تزايدت في الفترة الأخيرة حالات العنف الأسري ضد الأطفال بين التعذيب الجسدي والاغتصاب، خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في الوقت الذي تبذل في الدولة جهودًا ضخمة لتحجيم العنف ضد الأطفال، ترجمها قرار النائب العام الأخير بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي.

في التقرير التالي، ترصد "الدستور" أرقام بلاغات نجدة الطفل للإبلاغ عن أي حالة عنف يتعرض لها، في محيط مقر العمل أو السكن للمحافظة على الأطفال بحالة نفسية سلمية، تضمن لنا جيلا قادرا على مواجهة التحديات.

مجلس الأمومة والطفولة
يولي المجلس القومي للأمومة والطفولة المصري اهتمامًا كبيرًا بالطفل المصري، وينشغل بحمايته من الانتهاكات والعنف، وخصص المجلس أرقامًا للمواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بنجدة الطفل وهو خط نجدة الطفل 16000 وخط المشورة الصحية للطفل والأم 16021، وكذلك الإبلاغ عن زواج الأطفال وزواج الصفقة، وإرشاد المقبلين على الزواج عن أماكن الفحص والمشورة قبل الزواج.

كما خصص خط الأطفال ذوي الإعاقة 08008886666 وجميعها تتكامل مع المرصد القومي لحماية الطفولة والأمومة.

وأصدر خط نجدة الطفل العام الماضي، إحصائيات خاصة بخط نجدة الطفل، فاستقبل الخط 4240 بلاغًا واستغاثة من ممارسة العنف الأسري بأشكاله ضد الأطفال، وكانت نسبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 10 سنوات من هذا العنف 65% من إجمالي البلاغات.

وكان قد أصدر النائب العام، قرارًا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، باعتبارها نائبة عن المجتمع، إذ يعد هذا القرار من أهم القرارات الهامة التي تهدف إلى القضاء على أسوأ السلوكيات في المجتمع المصري، والتي تهدد أمن وسلامة الطفل المصري، سواء كان مجني عليه أو جاني أو شاهدًا.

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