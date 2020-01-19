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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الأحد 19/يناير/2020 - 06:53 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
وائل توفيق
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تقدم السينما والدراما شخصية "القواد" على أنه الشخص الشرير، بلا أخلاق أو مبادئ أو ضمير، ويذل الفتيات اللاتي تعمل تحت قيادته، بعد الضغط عليها بورقة الأفلام الإباحية، أو تهديد حياتها الشخصية التي تقع فيها تحت الظروف الإقتصادية القاسية.
قدم شخصية "القواد" في السينما المصرية، بعض الفنانين وهم:

حمدي أحمد "القاهرة 30"
قدم الفنان حمدي أحمد شخصية محجوب عبد الدايم، في فيلم القاهرة 30، الشاب الوافد من الصعيد يعيش فى حاله من الفقر وبقوم بالتعرف على ابن قريته "سالم الإخشيدى" الذى يطلب منه بأن يساعده للحصول على وظيفة ومن ثم عرض على محجوب وظيفة بمقابل أن يتزوج من سعاد حسنى "احسان" التى تكون عشيقه احمد مظهر الذى يدعى "قاسم بك" ويتفق معه على أن يزورها قاسم مرة كل أسبوع.

شويكار "فيلم درب الهوى"
كما قدمت الفنانة شويكار شخصية حسنية "العالمة" في فيلم "درب الهوى" التي تعمل في فندق للدعارة في منطقة درب طياب بالتعاون مع "صالح" الذي جسد شخصيته الفنان محمود عبد العزيز.
ويتردد على الفندق (مراد) الذي جسد شخصيته الفنان فاروق الفيشاي، وصديقه (عبدالعزيز) الذي قدمه الفنان أحمد زكي، الأستاذ الجامعي الذي يقع في غرام (أوهام) الذي جسدتها الفنانة يسرا، مقرراً الزواج منها، وفي نفس الوقت يتودد (مراد) لـ(سميحة) التي جسدتها الفنانة مديحة كامل، ويوهمها بحبه فيتفقان على سرقة مصوغات (حسنية) بمساعدة (صالح) بعد أن توهمه (سميحة) بحبها.
وت مصادرة فيلم "درب الهوى" في فترة الثمانينات لظهور شخصية "القواد" بالفيلم، ولم يصرح بعرضه إلا بعد 8 سنوات من سحب ترخيصه، أي عرض عام 1991.

لوسي
قدمت الفنانة لوسي شخصية القوادة في فيلم "الوعد"، وقالت أنها كانت مترددة في قبول الدور، كما أنها اختزلت مشاهد الشخصية من 7 صفحات لصفحة واحدة من السيناريو الذي كتبه السيناريست وحيد حامد.

شيرين رضا
تعرضت الفنانة شيرين رضا لهجوم شخصي بعد تقديمها لشخصية "القوادة" في فيلم "تراب الماس" بتجسيدها شخصية "بشرى صيرة".
لكن "رضا" رأت أنها قدمت الشخصية باقتدار لأنها عملت على كل تفاصيلها التي أرهقتها.

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