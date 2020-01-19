اليوم.. عزاء الفنانة ماجدة الصباحى بمسجد عمر مكرم

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي التي وافتها المنية الخميس الماضي، عزائها، مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم.وكانت الفنانة ماجدة الصباحي قد وافتها المنية ظهر الخميس الماضي بعد رحلة عطاء فنية كبيرة قدمت خلالها العديد من الأعمال الهامة، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير أول أمس الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم «الناصح» إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، حيث قدمت «جميلة» و«هجرة الرسول».