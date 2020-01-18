رمضان عبدالمعز: 4 أمور تجلب الرزق (فيديو)

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أربعة أمور تجلب الرزق، مشيرًا إلى أن الرزق يتمثل في زيادة المال والبركة في العيال وزواج الأولاد والبنات وخلفة الذرية الصالحة.أضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الأمور الأربعة التي تجلب الرزق هي، قيام الليل، مشيرًا إلى أنه أول الأمور التي تجلب الرزق.كما أوضح أن ثاني الأمور التي تجلب الرزق هي كثرة الاستغفار بالأسحار، مبينًا أن وقت السحر هو الثلث الأخير من الليل.وتابع " ثالث الأمور التي تجلب الرزق هي تعهد الصدقة حتى ولو بشق تمرة، والأمر الرابع هو ذكر الله أول النهار وآخره".