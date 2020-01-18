داعية إسلامي: الصيام عبادة قوية جدًا وهو أفضل الأعمال إلى الله

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن أفضل الصيام هو صيام سيدنا داوود عليه السلام؛ حيث كان يصوم يومًا ويفطر يومًا.أضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفًا.كما أوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن الصيام عبادة قوية جدًا؛ فكل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فهو لله سبحانه وتعالى.وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد سُئِل ما أفضل الأعمال يا رسول الله؛ قال عليك بالصوم فإنه لا عِدل له، أي لا مثيل له.