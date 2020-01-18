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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يستعرض مع اللجنة العليا لمياه النيل نتائج اجتماع واشنطن

السبت 18/يناير/2020 - 05:12 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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اللجنة العليا تثمن الدور البناء والإيجابي الذي تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث


عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم 18 يناير 2020، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة، والذى عُقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020، وضم وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل تناول النقاط التى سوف تتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التي ستسبق اجتماع واشنطن المزمع عقده يومى 28 و29 يناير 2020، بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، بالإضافة الى آلية التنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وكذا آلية فض المنارعات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة العليا ثمنت الدور البناء والإيجابي، الذي تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وأعربت اللجنة العليا عن التطلع لاستمرار هذا الدور الأمريكى لحين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.

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