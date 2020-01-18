إبراهيم المعلم: أدعم مشروع السيسى لأنه هدفنا جميعًا

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الشروق"، إن منظومة التعليم في حاجة إلى تغيير، مشيرًا إلى دعمه لمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري، معلقًا: "ده مشروعنا كلنا مفيش كلام".وأضاف المعلم، خلال لقائه، مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المُذاع عبر فضائية "TeN" أن هناك محاولة لتغيير وضع التعليم في مصر قائلا: "أنا شايف إن في محاولة جادة لتغيير مناهج التعليم، وطريقة التعليم، ولازم المجتمع يشتبك فيها مع الوزير ويشترك فيها، لازم نغير تفكيرنا ونظرتنا للتعليم".وأكد المهندس إبراهيم المعلم، أن التعليم هو قضيتنا الكبرى بجانب بناء الإنسان والتنمية وإطلاق الطاقات أيضا مسالة بالغة الأهمية.