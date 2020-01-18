أستاذ هندسة: العاصمة الإدارية نقلة نوعية فى البناء والتصميم

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستساعد سكانها على متابعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات للمشروعات الرائدة، خاصة أن العاصمة تستخدم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة.

قال الدكتور محمد نجيب أبوزيد، أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، إن تدشين مصر العاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية بكل الأشكال من حيث البناء والتصميم، مؤكدًا أنها تمتاز بكونها حضارية نقية تخلو من كل أنواع التلوث البيئي.وأضاف أبوزيد عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن تدشين العاصمة الإدارية تم باستخدام أحدث الأساليب الموفرة والمرشدة للاستهلاك، بما فيها الطاقة والمخلفات البيئية وغيرها.