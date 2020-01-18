الليلة.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «بنت القبائل» على قناة «الحياة»

تنطلق مساء اليوم السبت، أولى حلقات مسلسل «بنت القبائل»، الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع، وذلك في تمام التاسعة مساءً، على شاشة قناة الحياة، على أن يعرض في نفس التوقيت عبر منصة «Watch it» الإلكترونية.«بنت القبائل» مسلسل من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.