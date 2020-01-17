ورشة رسوم متحركة بثقافة أسوان بمناسبة ذكرى إنشاء السد العالى (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ورشة «رسوم متحركة» تدريب عمر فرج مخرج سينمائي بالمركز القومي للسينما، إدارة يارا محمود، وذلك بقصر ثقافة أسوان تستمر حتى ٢١ من يناير الحالي لعدد ٢٣ متدربًا، وتقام الورشة لمناسبة ذكرى إنشاء السد العالي ورمز الصداقة.تحدث المخرج عمر فرج، في اليوم الأول للورشة، عن أنواع الرسوم الرسوم المتحركة ومنها الـ2D،3D، وأهم البرامج المستخدمة لإنتاج الرسوم المتحركة الحديثة، وبدأ العمل العمل بالصلصال لإنتاج فيلم رسوم متحركة بالصلصال «زهرة اللوتس، السد العالى، رمز الصداقة»، بإستخدام برامج الكمبيوتر، ومن أهم البرامج المستخدمة لإنتاج الرسوم المتحركة الحديثة «أدوب بريمر، وأفتر إيفكت».