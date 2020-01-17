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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سامح شكري عن مفاوضات سد النهضة: وصلنا لنقطة الحسم (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:59 م
سامح شكري
سامح شكري
رباب الأهواني
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كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن تفاصيل مفاوضات سد النهضة التي عقدت مؤخرا بواشنطن، قائلا: "وصلنا لنقطة الحسم"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر يومى 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc masr"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، أنه تم تحديد 6 نقاط تحكم أهم الأمور الجاري مناقشتها، وهي مجرد عناصر وليست محل اتفاق، مؤكدًا أننا نسير على الطريق الصحيح.

واختتمت مساء الأربعاء الماضي، الاجتماعات التي عقدت في واشنطن لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي. 

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي يتضمن اتفاق مبدئي للدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان» على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 28- 29 يناير 2020؛ للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في واشنطن.
وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن تضمن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، لافتًا إلى أن جميع الحضور اتفقوا على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.
وذكر المتحدث الرسمي، في بيان له، أن وزير الخارجية سامح شكري قد أعرب لوزير الخزانة الأمريكية عن تقديره لرئاسته ورعايته للاجتماعات وكذلك للجهد الذي بذله فريقه المعاون لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير الخارجية اعرب عن اعتزام مصر مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

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