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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«بشري ورونيت وملدريد» لتحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:06 م
بشري ورونيت وملدريد
بشري ورونيت وملدريد
حسن أمين
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أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الرابعة والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان إن مسابقة الأفلام القصيرة، تضم النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وأكد أندرو أن الفنانة بشري إحدي النجمات المميزات بين بنات جيلها، وتملك رصيدا سينمائيا جيدا، وسبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان منارات للسينما المتوسطية، ومهرجان العين السينمائي، ولجنة تحكيم منح دعم الأفلام بسوق ومنتدى مالمو، كما تشغل منصب مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف أندرو أن الناقدة السويدية رونيت حسون، هي كاتبة سينمائية في العديد من الدوريات العالمية الشهيرة، وشاركت في العديد من لجان التحكيم، أما المخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، فشاركت في تأسيس اللجنة المسئولة عن اختيار الفيلم النيجيري، الذي سيُرسل للمشاركة في الأوسكار، وهي مخرجة ومنتجة نيجيرية قدمت أول أفلامها الطويلة "ثلاثون يومًا" عام 2006، بينما حقق فيلمها "اللقاء" نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا وترشح للعديد من الجوائز.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

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