تشييع جثمان نادية رفيق من كنيسة السريان (فيديو)

شيّع جثمان الفنانة نادية رفيق من كنيسة السريان، بمنطقة مصر الجديدة، منذ قليل، بحضور أهل وأصدقاء العائلة، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على جميع الحضور.وكان فضيل كوردي، ابن الفنانة نادية رفيق، قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، وفاة والدته، على صفحته الشخصية "فيسبوك"، عن عمر يناهز الـ84 عاما، معلقا: "أتمّت أمي ماما نانا، كما يلقبونها أحفادها، أم الغلابة كما يعرفونها البعض، الفنانة القديرة نادية رفيق، أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه، وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".ومن أبرز أعمالها مسلسلات: باب الخلق، يوميات ونيس، فريسكا، ليالي الحلمية، صباح الخير يا جاري، المحروسة، ليلة القبض على فاطمة، وعن الأفلام: سواق الهانم، بوبوس، كباريه، الإرهاب، وبنات في ورطة.